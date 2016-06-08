В Украине сегодня малооблачно и до +22°, местами пройдут дожди (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 8 июня, в большинстве украинских областей ожидается малооблачная погода. В западных областях днем +19°...+22°, в южных +18°...+19°. На севере и востоке немного холоднее, +16°...+18°.

В Украине местами ожидаются дожди / texturify.com

В столице завтра будет пасмурно, температура +17°. Ветер переменный, до 3.4 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст. Без осадков.

Во Львове 8 июня также пасмурно, днем до +20°. Ветер западный и юго-западный, до 2.4 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Дождя львовянам также не обещают.

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В Луцке сегодня облачно, но сухо , днем до +22°. Ветер преимущественно западный, до 2.8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Виннице облачно с прояснениями. Температура днем до +19°, без осадков. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.5 м/с.

Погода в Украине 8 июня / УНИАН

Одесситам на сегодня обещают также облачную погоду с прояснениями, сухо, температура днем до +19°, ветер северный и северо-западный, до 2,4 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.

В Харькове в среду ожидается небольшая облачность, температура днем +16° и возможен дождь. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., ветер северо-западный, до 3.3 м/с.

В Днепре сегодня ожидается похожая погода. Температура днем до +17°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. и возможен дождь. Ветер северо-западный, до 3.1 м/с.

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В Симферополе облачно с прояснениями и без осадков. Температура днем +18°. Ветер преимущественно северо-восточный, до 3.7 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают облачную погоду, также без осадков, температура +18°, ветер северный, до 3.8 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.

В Краматорске сегодня небольшая облачность, днем +17°, ветер северо-западный, до 3.3 м/с. Днем возможен дождь. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Северодонецке немного облачно, возможен дождь. Температура днем +18°. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер северо-западный, до 3.3 м/с.

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