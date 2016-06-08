В Украине сегодня малооблачно и до +22°, местами пройдут дожди (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 8 июня, в большинстве украинских областей ожидается малооблачная погода. В западных областях днем +19°...+22°, в южных +18°...+19°. На севере и востоке немного холоднее, +16°...+18°.
В столице завтра будет пасмурно, температура +17°. Ветер переменный, до 3.4 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст. Без осадков.
Во Львове 8 июня также пасмурно, днем до +20°. Ветер западный и юго-западный, до 2.4 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст. Дождя львовянам также не обещают.
На этой неделе в Украине немного похолодает
В Луцке сегодня облачно, но сухо , днем до +22°. Ветер преимущественно западный, до 2.8 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
В Виннице облачно с прояснениями. Температура днем до +19°, без осадков. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 2.5 м/с.
Одесситам на сегодня обещают также облачную погоду с прояснениями, сухо, температура днем до +19°, ветер северный и северо-западный, до 2,4 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
В Харькове в среду ожидается небольшая облачность, температура днем +16° и возможен дождь. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., ветер северо-западный, до 3.3 м/с.
В Днепре сегодня ожидается похожая погода. Температура днем до +17°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. и возможен дождь. Ветер северо-западный, до 3.1 м/с.
В Украине завтра ожидается облачная погода, на западе немного потеплеет (карта)
В Симферополе облачно с прояснениями и без осадков. Температура днем +18°. Ветер преимущественно северо-восточный, до 3.7 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают облачную погоду, также без осадков, температура +18°, ветер северный, до 3.8 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
В Краматорске сегодня небольшая облачность, днем +17°, ветер северо-западный, до 3.3 м/с. Днем возможен дождь. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
В Северодонецке немного облачно, возможен дождь. Температура днем +18°. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер северо-западный, до 3.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°