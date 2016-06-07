Автомобилистам обещают сухой асфальт и теплую погоду, до +25°

Сегодня и завтра украинских водителей в дневное время на автомобильных дорогах ожидает малооблачная и теплая погода.

На дорогах Украины малооблачно и сухо, до +25° / autonews.autoua.net

Согласно прогнозу УНИАН Погода, сегодня на трассе Киев - Харьков без осадков. Температура в дороге +21°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ждать облачная погода с прояснениями, температура +20°...+22°. В самом Киеве +24°.

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На трассе Киев - Львов сегодня также немного облачно. Температура в дороге +22... +24, без осадков. В среду водителей на этом маршруте будут ожидать похожие погодные условия.

По маршруту Киев - Одесса сегодня в небе - редкие облака, температура +23°...+24°, также без осадков. Завтра на этом маршруте ожидается малооблачная погода, до +23°.

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На Мариупольском направлении тоже малооблачно, температура +23°...+24°, без осадков. На завтра +23°...+25°, также сухо.

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