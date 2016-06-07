Автомобилистам обещают сухой асфальт и теплую погоду, до +25°
Сегодня и завтра украинских водителей в дневное время на автомобильных дорогах ожидает малооблачная и теплая погода.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, сегодня на трассе Киев - Харьков без осадков. Температура в дороге +21°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ждать облачная погода с прояснениями, температура +20°...+22°. В самом Киеве +24°.
Погода в Киеве: на завтра обещают пасмурную погоду, до +18°
На трассе Киев - Львов сегодня также немного облачно. Температура в дороге +22... +24, без осадков. В среду водителей на этом маршруте будут ожидать похожие погодные условия.
По маршруту Киев - Одесса сегодня в небе - редкие облака, температура +23°...+24°, также без осадков. Завтра на этом маршруте ожидается малооблачная погода, до +23°.
Погода в Киеве: сегодня в столице до +16° и небольшая облачность
На Мариупольском направлении тоже малооблачно, температура +23°...+24°, без осадков. На завтра +23°...+25°, также сухо.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°