Погода в Киеве: на завтра обещают пасмурную погоду, до +18°

18:55, 7 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 8 июня, в Киеве ожидается пасмурная погода, ночью  +10°, днем +18°. 

elektraua.livejournal.com
В столице завтра облачно / elektraua.livejournal.com

На вечер синоптики прогнозируют +15°. 

Ветер преимущественно северо-западный, до 3.4 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст.

Погода в Украине: в большинстве регионов сегодня малооблачно и прохладно, до +19° (карта)

Осадков не ожидается. 

Солнце в столице завтра взойдет в 4:47, а закатится в 21:07.

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