Погода в Киеве: на завтра обещают пасмурную погоду, до +18°

Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 8 июня, в Киеве ожидается пасмурная погода, ночью +10°, днем +18°.

В столице завтра облачно / elektraua.livejournal.com

На вечер синоптики прогнозируют +15°.

Ветер преимущественно северо-западный, до 3.4 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст.

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Осадков не ожидается.

Солнце в столице завтра взойдет в 4:47, а закатится в 21:07.