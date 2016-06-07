В Украине завтра ожидается облачная погода, на западе немного потеплеет (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 8 июня, в большинстве украинских областей ожидается облачная погода погода с прояснениями, ночью +6°... + 12°, днем +16°... + 21°.

В стране завтра облачно, но без осадков / pixabay.com

В столице завтра будет пасмурно, +11°... +19°. Ветер преимущественно северо-западный, до 3.4 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст.

Во Львове 8 июня также пасмурно с прояснениями, ночью +11, днем +19°. Ветер западный и юго-западный, до 2.2 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

Читайте также Погода в Украине: в большинстве регионов сегодня малооблачно и прохладно, до +19° (карта)

Одесситам на завтра обещают также облачность, температура ночью +9°, днем +20°, ветер северный, до 2,9 м/с. Атмосферное давление 760 мм рт. ст.

Погода в Украине 8 июня / УНИАН

В Харькове в среду ожидается малооблачная погода, температура ночью +7°, днем +16° и пройдет дождь. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, до 6.1 м/с.

В Днепре завтра ожидается похожая погода. Температура ночью +7°, днем +17°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.

Читайте также На этой неделе в Украине немного похолодает

В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем +18°. Ветер преимущественно северо-восточный, до 3.2 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на завтра обещают облачную погоду, температура ночью +10°, днем +18°, ветер северный, до 2.9 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.

В Краматорске завтра также небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°, ветер северо-западный, до 3 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Северодонецке завтра ясно и безоблачно. Температура ночью +11°, днем +17°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Ветер северо-западный, до 6.1 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.