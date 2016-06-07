В Украине завтра ожидается облачная погода, на западе немного потеплеет (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 8 июня, в большинстве украинских областей ожидается облачная погода погода с прояснениями, ночью +6°... + 12°, днем +16°... + 21°.
В столице завтра будет пасмурно, +11°... +19°. Ветер преимущественно северо-западный, до 3.4 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Во Львове 8 июня также пасмурно с прояснениями, ночью +11, днем +19°. Ветер западный и юго-западный, до 2.2 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Погода в Украине: в большинстве регионов сегодня малооблачно и прохладно, до +19° (карта)
Одесситам на завтра обещают также облачность, температура ночью +9°, днем +20°, ветер северный, до 2,9 м/с. Атмосферное давление 760 мм рт. ст.
В Харькове в среду ожидается малооблачная погода, температура ночью +7°, днем +16° и пройдет дождь. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, до 6.1 м/с.
В Днепре завтра ожидается похожая погода. Температура ночью +7°, днем +17°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст. Ветер северный и северо-западный, до 3.8 м/с.
На этой неделе в Украине немного похолодает
В Симферополе также облачно с прояснениями. Температура ночью +9°, днем +18°. Ветер преимущественно северо-восточный, до 3.2 м/с. Атмосферное давление 742 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на завтра обещают облачную погоду, температура ночью +10°, днем +18°, ветер северный, до 2.9 м/с. Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
В Краматорске завтра также небольшая облачность, ночью +8°, днем +17°, ветер северо-западный, до 3 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
В Северодонецке завтра ясно и безоблачно. Температура ночью +11°, днем +17°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Ветер северо-западный, до 6.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°