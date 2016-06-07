Из-за мощной бури на востоке Австралии погибли четыре человека (фото, видео)

11:10, 7 июня 2016
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Спасатели австралийского штата Тасмания обнаружили тело пожилой женщины, погибшей во время сильной бури, обрушившейся на восточное побережье страны в минувшие выходные дни.

REUTERS
REUTERS

Таким образом общее число погибших составляет уже четыре человека. В воскресенье в Сиднее и расположенном примерно в 70 км к югу от него городке Боурал утонули два человека, автомашины которых были унесены потоками воды. Еще один человек утонул неподалеку от столицы страны, Канберры.

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Об этом сообщает ТАСС по информации полиция штата.

Полиция и спасатели Тасмании продолжают поиски двух жителей этого острова, полиция Нового Южного Уэльса разыскивает жителя Сиднея. Все трое продолжают пока считаться пропавшими без вести.

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