В Германии с высоты птичьего полета сняли танец близнецов-торнадо (видео)

По земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии прошлись сразу два торнадо.

Серьезных повреждений не зафиксировано / Скриншот

По данным местных властей, все обошлось без пострадавших и серьезных повреждений, передает shz.de.

Сообщается, что торнадо двигались вдоль автобана А-7 в сторону озера Гаммеллундер.

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В социальных сетях местные жители делятся видеозаписями и снимкам торнадо-близнецов.