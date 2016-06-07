В Германии с высоты птичьего полета сняли танец близнецов-торнадо (видео)
По земле Шлезвиг-Гольштейн в Германии прошлись сразу два торнадо.
По данным местных властей, все обошлось без пострадавших и серьезных повреждений, передает shz.de.
Сообщается, что торнадо двигались вдоль автобана А-7 в сторону озера Гаммеллундер.
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В социальных сетях местные жители делятся видеозаписями и снимкам торнадо-близнецов.
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