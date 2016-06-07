Во Флориде ввели чрезвычайное положение из-за шторма "Колин"
На территории Флориды введено чрезвычайное положение в связи с обрушившемся на этот американский штат тропическим штормом "Колин".
Соответствующий указ, подписанный в понедельник губернатором Риком Скоттом, позволяет мобилизовать Национальную гвардию и вне очереди получать от федерального правительства помощь, необходимую для ликвидации последствий стихийного бедствия, передает ТАСС.
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Губернатор также отдал распоряжение привести в состояние повышенной готовности 6 000 резервистов Национальной гвардии.
Также сформирована оперативная группа в составе 250 человек, которые отвечают за своевременное закрытие автодорог, определение альтернативных маршрутов движения наземного транспорта и регулировку движения в случае отказа светофоров во время нарушений линий электропередач.
Как информировала Национальная метеорологическая служба США, на юге Флориды скорость ветра достигает 80,5 км в час, количество выпавших осадков составляет 12,7 см. По мере продвижения "Колина" погодные условия будут ухудшаться.
Губернатор Скотт призвал население штата "соблюдать осторожность и быть начеку".
"Предстоящей ночью на территории всего штата будут идти ливни, ветер будет штормовой, не исключены торнадо и наводнения", - отметил он, рекомендовав жителям Флориды регулярно обновлять информацию о направлении продвижения "Колина" и принимать меры крайней предосторожности вне своих домов.
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