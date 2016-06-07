Погода в Киеве: сегодня в столице до +16° и небольшая облачность

08:44, 7 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 7 июня, столице ожидается небольшая облачность.

kyivcity.travel
В Киеве сегодня до +16° / kyivcity.travel

Днем температура +16°, к вечеру похолодает до +13°. Вероятность осадков 33%.

Ветер северный, до 5.5 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст. 

Погода в Украине: в большинстве регионов сегодня малооблачно и прохладно, до +19° (карта)

Сегодня солнце в Киеве взошло в 4:47, а зайдет в 21:06.

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