Погода в Киеве: сегодня в столице до +16° и небольшая облачность

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 7 июня, столице ожидается небольшая облачность.

В Киеве сегодня до +16° / kyivcity.travel

Днем температура +16°, к вечеру похолодает до +13°. Вероятность осадков 33%.

Ветер северный, до 5.5 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст.

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Сегодня солнце в Киеве взошло в 4:47, а зайдет в 21:06.