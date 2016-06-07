Погода в Украине: в большинстве регионов сегодня малооблачно и прохладно, до +19° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 7 июня, в большинстве украинских областей о ожидается малооблачная погода, днем +16°...+19°.
В столице сегодня ожидается небольшая облачность, днем +16°. Ветер северный, до 5.5 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст. Во Львове 7 июня облачно с прояснениями, днем +16°. Ветер северный, до 2.7 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Погода на завтра в Украине: местами ожидаются дожди, температура до +20° (карта)
В Харькове во вторник ожидается небольшая облачность, температура днем +15°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер северо-западный, до 6.5 м/с. В Днепре сегодня практически безоблачно. Температура днем +16°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер северный и северо-западный, до 4.8 м/с.
Одесситам на сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, температура днем +19°, ветер северный, до 6.5 м/с. Атмосферное давление 760 мм рт. ст. В Симферополе практически безоблачно. Температура днем +18°. Ветер преимущественно северный, до 4.8 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, температура днем +19°, ветер северный, до 5.8 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст. В Краматорске сегодня ожидается небольшая облачность, днем +15°, ветер северный, до 5.4 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. В Северодонецке сегодня также облачно с прояснениями. Температура днем +16°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Ветер северо-западный, до 6.1 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°