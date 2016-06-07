Погода в Украине: в большинстве регионов сегодня малооблачно и прохладно, до +19° (карта)

08:09, 7 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 7 июня, в большинстве украинских областей о ожидается малооблачная погода, днем +16°...+19°.

panoramio.com, Lyubov Frolova HD
В Украине сегодня малооблачно / panoramio.com, Lyubov Frolova HD

В столице сегодня ожидается небольшая облачность, днем +16°. Ветер северный, до 5.5 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст. Во Львове 7 июня облачно с прояснениями,  днем +16°. Ветер северный, до 2.7 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

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В Харькове во вторник ожидается небольшая облачность, температура днем +15°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер северо-западный, до 6.5 м/с. В Днепре сегодня практически безоблачно. Температура днем +16°.  Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер северный и северо-западный, до 4.8 м/с.

Одесситам на сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, температура днем +19°, ветер северный, до 6.5 м/с. Атмосферное давление 760 мм рт. ст. В Симферополе практически безоблачно. Температура днем +18°. Ветер  преимущественно северный, до 4.8 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст. 

Погода в Украине 7 июня / УНИАН
Погода в Украине 7 июня / УНИАН

Жителям Мариуполя на сегодня обещают облачную погоду с прояснениями, температура  днем +19°, ветер северный, до 5.8 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст. В Краматорске сегодня ожидается небольшая облачность, днем +15°, ветер северный, до 5.4 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. В Северодонецке сегодня также облачно с прояснениями. Температура днем +16°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Ветер северо-западный, до 6.1 м/с.

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Погода в Украине

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+ 24 °
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Погода Стерлинг
62 %
751 мм
4.3 м/с
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