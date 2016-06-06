В Киеве завтра облачно с прояснениями, днем до +17°
Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 7 июня, в столице будет облачно с прояснениями.
Температура ночью +9°, днем +17°. К вечеру похолодает до +13°.
Вероятность осадков 26%.
Погода на завтра в Украине: местами ожидаются дожди, температура до +20° (карта)
Ветер северный, до 5.6 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 62 %
Давление: 751 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
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