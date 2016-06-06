В Киеве завтра облачно с прояснениями, днем до +17°

18:55, 6 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 7 июня, в столице будет облачно с прояснениями.

olegasphoto.blogspot.com
В столице завтра до +17° / olegasphoto.blogspot.com

Температура ночью +9°, днем +17°. К вечеру похолодает до +13°. 

Вероятность осадков 26%.

Погода на завтра в Украине: местами ожидаются дожди, температура до +20° (карта)

Ветер северный, до 5.6 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст.

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Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
62 %
751 мм
4.3 м/с
2 %
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