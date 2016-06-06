Погода на завтра в Украине: местами ожидаются дожди, температура до +20° (карта)

Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 7 июня, в большинстве украинских областей о ожидается малооблачная погода, ночью +5°... + 10°, днем +17°... + 20°.

В Украине завтра малооблачно, но прохладно / Sergey Zozula, panoramio

В столице завтра будет облачно с прояснениями, +9°... +17°. Ветер северный, до 5.6 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст.

Во Львове 7 июня пасмурно, ночью +6, днем +18°. Ветер северный, до 3.1 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.

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Одесситам на завтра обещают небольшую облачность, температура ночью +8°, днем +20°, ветер северный, до 6.7 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

Погода в Украине 7 июня / УНИАН

В Харькове во вторник ожидается малооблачная погода, температура ночью +7°, днем +16° и пройдет дождь. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, до 6.1 м/с.

В Днепре завтра практически безоблачно. Температура ночью +8°, днем +19°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с.

В Симферополе небольшая облачность, на утро обещают ливень. Температура ночью +8°, днем +20°. Ветер преимущественно северный, до 5.5 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на завтра обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +14°, днем +20°, ветер северный, до 5.7 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

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В Краматорске завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +18°, ветер северо-западный, до 5.9 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Северодонецке завтра также облачно с прояснениями. Температура ночью +11°, днем +17°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 3.9 м/с.

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