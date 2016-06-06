Погода на завтра в Украине: местами ожидаются дожди, температура до +20° (карта)
Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 7 июня, в большинстве украинских областей о ожидается малооблачная погода, ночью +5°... + 10°, днем +17°... + 20°.
В столице завтра будет облачно с прояснениями, +9°... +17°. Ветер северный, до 5.6 м/с., атмосферное давление 750 мм рт. ст.
Во Львове 7 июня пасмурно, ночью +6, днем +18°. Ветер северный, до 3.1 м/с. Атмосферное давление 743 мм рт. ст.
Водителей на украинских дорогах ожидает облачная погода, на восточных направлениях пройдут дожди
Одесситам на завтра обещают небольшую облачность, температура ночью +8°, днем +20°, ветер северный, до 6.7 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
В Харькове во вторник ожидается малооблачная погода, температура ночью +7°, днем +16° и пройдет дождь. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер северо-западный, до 6.1 м/с.
В Днепре завтра практически безоблачно. Температура ночью +8°, днем +19°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер северный и северо-западный, до 5.8 м/с.
В Симферополе небольшая облачность, на утро обещают ливень. Температура ночью +8°, днем +20°. Ветер преимущественно северный, до 5.5 м/с. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на завтра обещают практически безоблачную погоду, температура ночью +14°, днем +20°, ветер северный, до 5.7 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
На этой неделе в Украине немного похолодает
В Краматорске завтра облачно с прояснениями, ночью +11°, днем +18°, ветер северо-западный, до 5.9 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
В Северодонецке завтра также облачно с прояснениями. Температура ночью +11°, днем +17°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 3.9 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°