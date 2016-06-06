Водителей на украинских дорогах ожидает облачная погода, на восточных направлениях пройдут дожди

Сегодня и завтра украинских водителей на автомобильных дорогах ожидает облачная погода, во многих областях ожидаются дожди.

На украинских дорогах ожидается облачная погода / panoramio.com, Ігор Ш

Согласно прогнозу УНИАН Погода, сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает облачная погода и дожди. Температура в дороге +21°...+22°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ждать также облачная погода, но без осадков, температура +21°...+23°.

На трассе Киев - Львов также облачно с прояснениями. Температура +21... +23, без осадков. Завтра по этому маршруту ожидаются похожие погодные условия, местами потеплеет до +22°.

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По маршруту Киев - Одесса сегодня местами также возможны кратковременные дожди. Температура +21°...+24°. Завтра на этом маршруте ожидается малооблачная погода.

На Мариупольском направлении также будет облачно с прояснениями. Начиная с Киевской области и до самого Мариуполя возможны дожди и +22°...+25°. На завтра дождя на этом маршруте не обещают, температра +22°...+24°.

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