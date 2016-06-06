Водителей на украинских дорогах ожидает облачная погода, на восточных направлениях пройдут дожди
Сегодня и завтра украинских водителей на автомобильных дорогах ожидает облачная погода, во многих областях ожидаются дожди.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает облачная погода и дожди. Температура в дороге +21°...+22°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет ждать также облачная погода, но без осадков, температура +21°...+23°.
На трассе Киев - Львов также облачно с прояснениями. Температура +21... +23, без осадков. Завтра по этому маршруту ожидаются похожие погодные условия, местами потеплеет до +22°.
На этой неделе в Украине немного похолодает
По маршруту Киев - Одесса сегодня местами также возможны кратковременные дожди. Температура +21°...+24°. Завтра на этом маршруте ожидается малооблачная погода.
На Мариупольском направлении также будет облачно с прояснениями. Начиная с Киевской области и до самого Мариуполя возможны дожди и +22°...+25°. На завтра дождя на этом маршруте не обещают, температра +22°...+24°.
В Украине объявили штормовое предупреждение
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°