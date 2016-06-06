На Австралию обрушился мощный шторм, есть погибшие
По меньшей мере три человека стали жертвами мощного шторма, обрушившегося на восточное побережье Австралии.
Сегодня утром в реке Коттер, недалеко от Канберры, было найдено тело 37-летнего мужчины, который предположительно не смог справиться с потоком воды при переправе через реку.
Кроме того, 65-летний мужчина погиб в курортном городе Боурал: поток воды настиг его в машине. Еще один водитель погиб в Сиднее, его автомобиль потоком воды унесло с дороги.
В нескольких районах ФРГ из-за наводнений объявлен режим тревоги, есть погибшие (фото)
В результате удара стихии без электричества остались около 86 тыс. домов в штате Новый Южный Уэльс. Под угрозой разрушения оказались дорогостоящие дома у сиднейского пляжа Колларой, всех жителей этих домов эвакуировали.
Шторм обрушился в субботу на штат Квинсленд, после чего начал смещаться на юг к Сиднею. По данным синоптиков, в Сиднее за минувшие сутки выпало более 200 мм осадков. В понедельник сложная обстановка сохраняется в штатах Новый Южный Уэльс, Виктория и Тасмания: там продолжает дуть сильный ветер и идут проливные дожди.
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