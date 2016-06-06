На этой неделе в Украине немного похолодает
На этой неделе в Украине немного похолодает. Ожидается переменная облачность, на выходные обещают дожди и грозы.
Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник, 6 июня, в большинстве украинских областей ожидается умеренная облачность. Столбики термометра днем будут показывать 18-24 градусов тепла, местами дожди.
Во вторник в Украине будет также немного облачно. На западе ночью +5°...+8°, днем до +19°, на юге ночью +7°...+10°, днем +17°...+20°. На востоке также немного похолодает, ночью +7°...+8°, днем столбики термометров поднимутся до +16°...+19°. В северных областях также прохладно, ночью +7°...+9°, днем +17°...+19°.
Сегодня киевлян ожидает малооблачная погода, без осадков
В среду, 8 июня, в западных регионах ожидается немного облачная погода, температура ночью +7°...+10°, днем до +21°. На юге также ожидается облачная погода, ночью +10°...+12°, днем до +20°.
В центре также облачно, ночью +10...+11, на востоке ожидаются дожди, температура ночью +7°...+9°, днем +17°...+19°.
В четверг в западных областях ожидаются дожди, местами грозы, ночью +10°...+13°, дневная температура +22°...+24°.
В Украине объявили штормовое предупреждение
В центре и на востоке ночью +10°...+12°, днем до +22°. На юге в четверг также немного облачно, ночью +10°...+12°, днем до +22°.
В пятницу на западе, севере и в центре Украины ожидается дождливая погода и грозы. Температура ночью ночью +9°...+13°, днем до +22°. На юге ночью +10°...+16°, днем до +23°.
На востоке +22°, на юге +19°...+21°. В западных областях до +22°.
В субботу почти на всей территории Украины, кроме юга, ожидаются дожди. Ночью +9°...+13°, днем до +23°.
В воскресенье также будет облачно, местами дожди. На западе и севере ночью +11°...+13°, днем до +24°, местами дожди. На востоке и юге немного теплее, ночью +13°...+16°, днем до +25°.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+29°... +16°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+21°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+31°... +16°
-
Луцк+22°... +14°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+33°... +19°
-
Одесса+31°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+26°... +16°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+26°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+27°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°