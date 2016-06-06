На этой неделе в Украине немного похолодает. Ожидается переменная облачность, на выходные обещают дожди и грозы.

Всю неделю в Украине ожидается переменная облачность / panoramio.com, Геннадий Казакевич

Согласно прогнозу УНИАН Погода, в понедельник, 6 июня, в большинстве украинских областей ожидается умеренная облачность. Столбики термометра днем будут показывать 18-24 градусов тепла, местами дожди.

Во вторник в Украине будет также немного облачно. На западе ночью +5°...+8°, днем до +19°, на юге ночью +7°...+10°, днем +17°...+20°. На востоке также немного похолодает, ночью +7°...+8°, днем столбики термометров поднимутся до +16°...+19°. В северных областях также прохладно, ночью +7°...+9°, днем +17°...+19°.

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В среду, 8 июня, в западных регионах ожидается немного облачная погода, температура ночью +7°...+10°, днем до +21°. На юге также ожидается облачная погода, ночью +10°...+12°, днем до +20°.

В центре также облачно, ночью +10...+11, на востоке ожидаются дожди, температура ночью +7°...+9°, днем +17°...+19°.

В четверг в западных областях ожидаются дожди, местами грозы, ночью +10°...+13°, дневная температура +22°...+24°.

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В центре и на востоке ночью +10°...+12°, днем до +22°. На юге в четверг также немного облачно, ночью +10°...+12°, днем до +22°.

В пятницу на западе, севере и в центре Украины ожидается дождливая погода и грозы. Температура ночью ночью +9°...+13°, днем до +22°. На юге ночью +10°...+16°, днем до +23°.

На востоке +22°, на юге +19°...+21°. В западных областях до +22°.

В субботу почти на всей территории Украины, кроме юга, ожидаются дожди. Ночью +9°...+13°, днем до +23°.

В воскресенье также будет облачно, местами дожди. На западе и севере ночью +11°...+13°, днем до +24°, местами дожди. На востоке и юге немного теплее, ночью +13°...+16°, днем до +25°.

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