Сегодня киевлян ожидает малооблачная погода, без осадков

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 6 июня, в столице ожидается небольшая облачность.

В столице сегодня малооблачно / olegasphoto.blogspot.com

Температура днем +18° и немного облачно, вечером +14° и ясная погода.

Ветер северный, до 6.1 м/с., атмосферное давление 746 мм рт. ст.

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Как сообщал УНИАН, в Украине, кроме северных и западных областей, объявили штормовое предупреждение на понедельник, 6 июня.