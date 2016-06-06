Сегодня киевлян ожидает малооблачная погода, без осадков

09:12, 6 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 6 июня, в столице ожидается небольшая облачность.

olegasphoto.blogspot.com
В столице сегодня малооблачно / olegasphoto.blogspot.com

Температура днем +18° и немного облачно, вечером +14° и ясная погода.

Ветер северный, до 6.1 м/с., атмосферное давление 746 мм рт. ст.

В Украине сегодня ожидается малооблачная погода, на западе и севере немного похолодает

Как сообщал УНИАН, в Украине, кроме северных и западных областей, объявили штормовое предупреждение на понедельник, 6 июня.

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