В Украине объявили штормовое предупреждение

В Украине, кроме северных и западных областей, объявили штормовое предупреждение на понедельник, 6 июня.

В Украине местами возможны шквалы / Югополіс

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Днем 6 июня в Украине, кроме северных и западных областей, грозы, на юге и востоке страны местами шквалы 15-20 м/с", – отмечается в сообщении.

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Напомним, согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 6 июня, в Украине в основном ожидается малооблачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Температура до +24°.