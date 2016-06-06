В Украине объявили штормовое предупреждение

08:40, 6 июня 2016
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В Украине, кроме северных и западных областей, объявили штормовое предупреждение на понедельник, 6 июня.

Югополис
В Украине местами возможны шквалы / Югополіс

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

"Днем 6 июня в Украине, кроме северных и западных областей, грозы, на юге и востоке страны местами шквалы 15-20 м/с", – отмечается в сообщении.

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Напомним, согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 6 июня, в Украине в основном ожидается малооблачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Температура до +24°.

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