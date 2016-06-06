В Украине сегодня ожидается малооблачная погода, на западе и севере немного похолодает
Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 6 июня, в Украине, в основном, ожидается малооблачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Температура до +24°.
В столице сегодня ожидается небольшая облачность, Ветер северный, 6.1 м/с, атмосферное давление 746 мм рт. ст. Температура +18°.
Во Львове также небольшая облачность, +17°. Ветер северный, 5.2 м/сек. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.
Одесситам обещают дождь с грозой, температура днем +21°, ветер переменный, до 3.9 м/сек. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
На выходных в Украине будет тепло и немного облачно, в воскресенье местами грозы
В Харькове в понедельник будет облачно, температура ночью +21°, вечером ожидается дождь. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 3 м/сек.
В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +23°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 5.3 м/сек.
В Симферополе в среду ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура +24°. Ветер западный и юго-западный, 4.9 м/сек. Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура +24°, ветер в основном западный, 5.2 м/сек. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
На украинских дорогах ожидается теплая малооблачная погода, до +22°
В Краматорске сегодня облачно и возможен дождь с грозой, днем +25°, ветер переменный до 5 м/сек. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.
В Северодонецке небо также будет затянуто облаками, температура +23°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 3.9 м/сек.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°