В Украине сегодня ожидается малооблачная погода, на западе и севере немного похолодает

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 6 июня, в Украине, в основном, ожидается малооблачная погода. Местами возможны дожди и грозы. Температура до +24°.

В Украине местами ожидаются дожди / ZN.UA

В столице сегодня ожидается небольшая облачность, Ветер северный, 6.1 м/с, атмосферное давление 746 мм рт. ст. Температура +18°.

Во Львове также небольшая облачность, +17°. Ветер северный, 5.2 м/сек. Атмосферное давление 739 мм рт. ст.

Одесситам обещают дождь с грозой, температура днем +21°, ветер переменный, до 3.9 м/сек. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

Читайте также На выходных в Украине будет тепло и немного облачно, в воскресенье местами грозы

В Харькове в понедельник будет облачно, температура ночью +21°, вечером ожидается дождь. Атмосферное давление 746 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 3 м/сек.

Погода в Украине 6 июня

В Днепре сегодня облачно с прояснениями. Температура +23°. Атмосферное давление 743 мм рт. ст. Ветер переменный, до 5.3 м/сек.

В Симферополе в среду ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура +24°. Ветер западный и юго-западный, 4.9 м/сек. Атмосферное давление 738 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают дождь с грозой, температура +24°, ветер в основном западный, 5.2 м/сек. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

Читайте также На украинских дорогах ожидается теплая малооблачная погода, до +22°

В Краматорске сегодня облачно и возможен дождь с грозой, днем +25°, ветер переменный до 5 м/сек. Атмосферное давление 747 мм рт. ст.

В Северодонецке небо также будет затянуто облаками, температура +23°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер юго-западный, 3.9 м/сек.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.