В Германии от удара молнии пострадали по меньшей мере 42 зрителя рок-фестиваля

По меньшей мере 42 человека, которые принимали участие в крупнейшем рок-фестивале Rock am Ring в западногерманском городке Мендинг, пострадали в результате удара молнии.

Во время прошлогоднего фестиваля произошел аналогичный случай / Фото twitter.com/OMandM

Как передает Deutsche Welle, до десяти человек получили тяжелые травмы.

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Молния ударила непосредственно по территории мероприятия, где находились почти 90 тысяч посетителей. Фестиваль пришлось на некоторое время прервать, все пострадавшие госпитализированы.

Во время прошлогоднего фестиваля произошел аналогичный случай - тогда от удара молнии получили ранения 33 посетителя Rock am Ring.

Во время последней непогоды в Германии массовое поражение молнией происходит уже не впервые. 28 мая в земле Рейнланд-Пфальц молния ударила в поле во время юношеского турнира по футболу. Тогда в больницу попали 35 человек - в основном дети.

Читайте также В Европе десятки людей пострадали от ударов молнии Между тем, сильные дожди с громом и грозами продолжаются на юге и западе Германии в Баден-Вюртемберге, Баварии, Райнланд-Пфальце и Северном Рейн-Вестфалии. В Немецкой метеорологической службе заявляют, что в ближайшее время в некоторых частях страны выпадет свыше 25 литров осадков на квадратный метр, а в Мюнхене - более 50 литров на квадратный метр.

На юго-западе Германии из-за постоянных дождей и непогоды сложилась катастрофическая ситуация. Больше всего пострадал район Роталь-Инн в Нижней Баварии. В городе Зімбах-ам-Инн вода стремительно поднялась на несколько метров, снося на своем пути машины и деревья.