В Германии от удара молнии пострадали по меньшей мере 42 зрителя рок-фестиваля
По меньшей мере 42 человека, которые принимали участие в крупнейшем рок-фестивале Rock am Ring в западногерманском городке Мендинг, пострадали в результате удара молнии.
Как передает Deutsche Welle, до десяти человек получили тяжелые травмы.
Ученые показали разряд молнии со скоростью 700 кадров в секунду (видео)
Молния ударила непосредственно по территории мероприятия, где находились почти 90 тысяч посетителей. Фестиваль пришлось на некоторое время прервать, все пострадавшие госпитализированы.
Во время прошлогоднего фестиваля произошел аналогичный случай - тогда от удара молнии получили ранения 33 посетителя Rock am Ring.
Во время последней непогоды в Германии массовое поражение молнией происходит уже не впервые. 28 мая в земле Рейнланд-Пфальц молния ударила в поле во время юношеского турнира по футболу. Тогда в больницу попали 35 человек - в основном дети.
В Европе десятки людей пострадали от ударов молнии Между тем, сильные дожди с громом и грозами продолжаются на юге и западе Германии в Баден-Вюртемберге, Баварии, Райнланд-Пфальце и Северном Рейн-Вестфалии. В Немецкой метеорологической службе заявляют, что в ближайшее время в некоторых частях страны выпадет свыше 25 литров осадков на квадратный метр, а в Мюнхене - более 50 литров на квадратный метр.
На юго-западе Германии из-за постоянных дождей и непогоды сложилась катастрофическая ситуация. Больше всего пострадал район Роталь-Инн в Нижней Баварии. В городе Зімбах-ам-Инн вода стремительно поднялась на несколько метров, снося на своем пути машины и деревья.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+29°... +16°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+21°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+31°... +16°
-
Луцк+22°... +14°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+33°... +19°
-
Одесса+31°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+26°... +16°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+26°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+27°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°