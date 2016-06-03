На украинских дорогах ожидается теплая малооблачная погода, до +22°

Сегодня и завтра украинских водителей на автомобильных дорогах ожидает облачная погода, местами пройдут дожди.

На украинских автодорогах ожидаются благоприятные погодные условия / drive2.ru

Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает облачная погода. Температура в дороге +20°...+22°. В Харькове возможен дождь. Завтра путешествующих по этому маршруту будет также ждать облачная погода, температура +20°...+21°.

На трассе Киев - Львов также облачно с прояснениями. Температура +20... +22. Завтра по этому маршруту ожидаются похожие погодные условия, возможны кратковременные дожди.

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По маршруту Киев - Одесса сегодня местами также возможны кратковременные дожди. Температура +19°...+22°. Ближе к Мариуполю возможен ливень. Похожая погода ожидает водителей на этом маршруте и завтра.

На Мариупольском направлении также будет облачно с прояснениями. Там сегодня всю дорогу возможны кратковременные дожди и +20°...+22°. Завтра по этому маршруту ожидается похожая погода, +20°...+22°.

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