На украинских дорогах ожидается теплая малооблачная погода, до +22°
Сегодня и завтра украинских водителей на автомобильных дорогах ожидает облачная погода, местами пройдут дожди.
Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает облачная погода. Температура в дороге +20°...+22°. В Харькове возможен дождь. Завтра путешествующих по этому маршруту будет также ждать облачная погода, температура +20°...+21°.
На трассе Киев - Львов также облачно с прояснениями. Температура +20... +22. Завтра по этому маршруту ожидаются похожие погодные условия, возможны кратковременные дожди.
На выходных в Украине будет тепло и немного облачно, в воскресенье местами грозы
По маршруту Киев - Одесса сегодня местами также возможны кратковременные дожди. Температура +19°...+22°. Ближе к Мариуполю возможен ливень. Похожая погода ожидает водителей на этом маршруте и завтра.
На Мариупольском направлении также будет облачно с прояснениями. Там сегодня всю дорогу возможны кратковременные дожди и +20°...+22°. Завтра по этому маршруту ожидается похожая погода, +20°...+22°.
Подробнее о погоде на популярных маршрутах Украины узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+29°... +16°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+21°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+31°... +16°
-
Луцк+22°... +14°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+33°... +19°
-
Одесса+31°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+26°... +16°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+26°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+27°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°