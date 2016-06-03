В Китае продолжается эвакуация из-за наводнений

14:27, 3 июня 2016
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Власти провинций Цзянси (Восточный Китай) и Хубэй (Центральный Китай) эвакуировали из-за вызванных дождями наводнений свыше 4,6 тыс. жителей. 

REUTERS
REUTERS

Как сообщил новостной интернет-портал "Чжунго синьвэньван", сотни тысяч человек понесли материальный ущерб.

Из-за наводнений в провинции Цзянси один человек погиб, 1,8 тыс. жителей были эвакуированы из районов бедствия, пишет ТАСС.

Народное правительство провинции Хубэй сообщает об эвакуации свыше 2,8 тыс. человек. В провинции затоплено около 26 тыс. га посевов, власти оценили ущерб от наводнений в 400 млн юаней ($60,74 млн).

Китай продолжает потерпать от наводнений

Как передает "Чжунго синьвэньван", в мегаполисе Чунцин (Юго-Западный Китай) 381 тыс. человек понесли материальный ущерб от проливных дождей. Местные власти оценили ущерб от наводнений в 749 млн юаней ($115 млн).

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