Наводнение в Париже: уровень воды в Сене близок к 6 метрам выше обычного (фото)
Наводнение в Париже должно достичь пика в пятницу, уровень воды в Сене, как ожидается, поднимется на 6 метров выше обычного.
Жертвами наводнений во Франции и Германии уже стали по меньшей мере 11 человек, тысячи вынуждены покинуть свои дома.
Всемирно известные музеи Лувр и Орсе до сих пор закрыты, а их сотрудники заняты переносом экспонатов в безопасные места, передает Русская служба ВВС.
Из-за наводнения в Париже приостановил работу Лувр
На выходные синоптики обещают новые проливные дожди по всей центральной Европе - от Франции до Украины.
Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в ближайшее время в наиболее пострадавших от проливного дождя районах страны будет объявлено чрезвычайное положение.
Эта мера поможет оказать экстренную финансовую помощь наиболее пострадавшим городам.
В 26 департаментах Франции, в том числе в Париже, объявлен оранжевый уровень опасности.
Прошедший май стал самым дождливым за последние 150 лет.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+29°... +16°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+21°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+31°... +16°
-
Луцк+22°... +14°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+33°... +19°
-
Одесса+31°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+26°... +16°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+26°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+27°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°