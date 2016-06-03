Наводнение в Париже: уровень воды в Сене близок к 6 метрам выше обычного (фото)

Наводнение в Париже должно достичь пика в пятницу, уровень воды в Сене, как ожидается, поднимется на 6 метров выше обычного.

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Жертвами наводнений во Франции и Германии уже стали по меньшей мере 11 человек, тысячи вынуждены покинуть свои дома.

Всемирно известные музеи Лувр и Орсе до сих пор закрыты, а их сотрудники заняты переносом экспонатов в безопасные места, передает Русская служба ВВС.

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На выходные синоптики обещают новые проливные дожди по всей центральной Европе - от Франции до Украины.

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Ранее президент Франции Франсуа Олланд заявил, что в ближайшее время в наиболее пострадавших от проливного дождя районах страны будет объявлено чрезвычайное положение.

Эта мера поможет оказать экстренную финансовую помощь наиболее пострадавшим городам.

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В 26 департаментах Франции, в том числе в Париже, объявлен оранжевый уровень опасности.

Прошедший май стал самым дождливым за последние 150 лет.