Гринпис: В России сгорело 3,5 миллионов гектаров леса

Эксперты российского «Гринписа» заявили, что лесные пожары в России охватили более 3,5 млн га земли. Об этом говорится в пресс-релизе организации.

В России от лесных пожаров пострадали более 3,5 млн га земли / kazanfirst.ru

«По самым скромным данным, сгорело больше 3,4 млн га лесных территорий, плюс еще около млн га пожаров пришлось на поля, не покрытые лесом», — заявил руководитель лесного отдела «Гринпис» России Алексей Ярошенко, передает Gazeta.ru.

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Кроме того, эксперты сообщили, что в европейской части России пожароопасный сезон только начинается.

«Пожароопасные периоды четвертого и пятого классов на европейской территории России ожидаются только начиная с конца июня. Практически на всей европейской территории России в июле прогнозируется дефицит осадков», — пояснил директор Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Эксперты организации также заявили, что такая статистика связана с ухудшением ситуации в лесном хозяйстве.

Ранее сообщалось, что полицейские в Амурской области задействовали беспилотные летательные аппараты для предупреждения лесных пожаров и вычисляют с помощью них нарушителей.