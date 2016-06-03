На выходных в Украине будет тепло и немного облачно, в воскресенье местами грозы

Согласно данным УНИАН Погода, на выходных в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, в воскресенье в нескольких регионах ожидаются дожди и грозы.

Синоптики прогнозируют теплую погоду на выходных / Андрій Домаранський, panoramio.com

В столице в субботу будет пасмурно, +14°...+23°. В воскресенье небольшая облачность и возможна гроза, +12°...+22°, без осадков.

Во Львове 4 июня облачно с прояснениями, ночью +13, днем +23°. В воскресенье ожидается гроза, +10°...+23°. Одесситам на завтра обещают также немного облачную погоду, температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье +15°...+24° и без осадков.

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В Харькове в субботу небольшая облачность, температура ночью +13°, днем +22°. В воскресенье +11°...+22°, дождя не обещают. В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +14°, днем +25°. В воскресенье +13°...+25°.

В Симферополе завтра ожидается практически ясная погода. Температура ночью +12°, днем +22°. В воскресенье станет немного облачно и +13°...+23°.

Жителям Мариуполя на субботу обещают малооблачную погоду, температура ночью +14°, днем +22°. В воскресенье погода не изменится, обещают синоптики. В Краматорске в субботу также практически безоблачно, ночью +13°, днем +22°. В воскресенье в городе может пройти ливень. Ночью +12°, днем +22°. В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями. Температура ночью +13°, днем +23°. В воскресенье небольшая облачность и ливень, +12°...+23°.

Погода в субботу, 4 июня / УНИАН

Погода в воскресенье, 5 июня / УНИАН

Погода на курортах

В Буковеле на выходных будет немного прохладно. В субботу до +16°, в воскресенье до +18°, возможен легкий дождь. Ночью до +8°.

В Моршине на Львовщине будет практически безоблачно. В субботу ночью +9°, днем +22°. В воскресенье также будет тепло, до +23°, но возможен дождь с грозой.

В Трускавце на завтра обещают небольшую облачность. В субботу до +22° и без осадков, в воскресенье также до +22° и ливень. В Сваляве завтра облачно с прояснениями, +20°, в вокресенье +23° и небольшая облачность.

В Затоке завтра ожидается практически безоблачная погода, температура до +22°, в воскресенье небольшая облачность и +23°, без осадков. В Бердянске на выходных ожидается небольшая облачность, температура до +21°, на воскресенье ожидается похожая погода.

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