В Одессе потоки дождевой воды "выбивают" люки ливневой канализации
В Одессе потоки дождевой воды "выбивают" люки ливневой канализации.
Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, "в связи с тем, что на ряде городских автодорог вода не успевает сходить в ливневую канализацию, водные потоки выбивают люки".
В департаменте отметили, что в связи с сильным ливнем вся специальная техника КП «Городские дороги», в том числе высоконапорная гидродинамическая установка на базе автомобиля MAN (спецмашина, которая откачивает воду с проезжей части, что позволяет предотвратить сильному подтоплению), с 18.00 2 июня выведена на улицы города.
По данным горсовета, наиболее проблемными для передвижения транспорта участками пока остаются Таможенная площадь и улица Приморская.
«Здесь ограничено движение и работает спецтехника, которая откачивает воду. Автомобилистов просят изменить маршрут, чтобы не создавать заторы. Движение контролируют сотрудники полиции», – дополнили в департаменте.
Городская власть обращает внимание автомобилистов на то, что есть подтопления в районах Французского бульвара, на улицах Большой Арнаутской и Балковской, а также в некоторых других районах. Вместе с тем, по информации городского совета, специалисты КП «Городские дороги» контролируют ситуацию.
Как сообщал УНИАН, в Одессе из-за сильного дождя, который начался ночью 2 июня, сегодня значительно изменены и сокращены маршруты общественного транспорта, ряд из них остановлено. Серьезно затруднено движение и пассажирских микроавтобусов (маршрутных такси), которые не могут преодолеть затопленные участки на многих улицах. Часть водителей делает попытки «прорваться» через межквартальные проезды. Сильный дождь продолжается.
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