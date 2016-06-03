В Одессе потоки дождевой воды "выбивают" люки ливневой канализации

12:07, 3 июня 2016
905
0

В Одессе потоки дождевой воды "выбивают" люки ливневой канализации.

Фото dumskaya.net
Фото dumskaya.net

Как сообщили УНИАН в департаменте информации и связей с общественностью Одесского городского совета, "в связи с тем, что на ряде городских автодорог вода не успевает сходить в ливневую канализацию, водные потоки выбивают люки".

В департаменте отметили, что в связи с сильным ливнем вся специальная техника КП «Городские дороги», в том числе высоконапорная гидродинамическая установка на базе автомобиля MAN (спецмашина, которая откачивает воду с проезжей части, что позволяет предотвратить сильному подтоплению), с 18.00 2 июня выведена на улицы города.

В Техасе затопило целый город

По данным горсовета, наиболее проблемными для передвижения транспорта участками пока остаются Таможенная площадь и улица Приморская.

«Здесь ограничено движение и работает спецтехника, которая откачивает воду. Автомобилистов просят изменить маршрут, чтобы не создавать заторы. Движение контролируют сотрудники полиции», – дополнили в департаменте.

Городская власть обращает внимание автомобилистов на то, что есть подтопления в районах Французского бульвара, на улицах Большой Арнаутской и Балковской, а также в некоторых других районах. Вместе с тем, по информации городского совета, специалисты КП «Городские дороги» контролируют ситуацию.

Как сообщал УНИАН, в Одессе из-за сильного дождя, который начался ночью 2 июня, сегодня значительно изменены и сокращены маршруты общественного транспорта, ряд из них остановлено. Серьезно затруднено движение и пассажирских микроавтобусов (маршрутных такси), которые не могут преодолеть затопленные участки на многих улицах. Часть водителей делает попытки «прорваться» через межквартальные проезды. Сильный дождь продолжается.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28° Сегодня в Киеве без осадков, днем до +28°
В Киеве завтра без осадков, температура до +28° В Киеве завтра без осадков, температура до +28°
Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек Жертвами оползней в Бангладеш стали 13 человек
Украинцев предупреждают о грозах и сильном ветре Украинцев предупреждают о грозах и сильном ветре
Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео) Ливни, град и бешеный ветер: в Украине без света остались 238 населенных пунктов (видео)
В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24° В Киеве сегодня пройдет дождь, температура до +24°
В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта) В Украине сегодня местами пройдут дожди, на востоке ожидается жара до +32° (карта)

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
62 %
751 мм
4.3 м/с
2 %
Лента новостей