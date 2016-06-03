Одессу заливает: несколько улиц практически полностью ушли под воду (видео)

В связи с обильными ливнями в Одессе много улиц практически полностью ушли под воду.

Так, проехать невозможно по Хаджибейской дороге, Известковой, в районе Пересыпских мостов, Приморской, передает 048.ua.

Последняя перекрыта, коммунальные службы откачивают воду с Таможенной площади. На остальных улицах ситуация не намного лучше.

Читайте также В Париже из-за дождей вода в Сене поднялась на 4 метра

Подтопленной, но условно проезжаемой остается Пересыпь. На Черноморке из-за большого скопления воды не ходит трамвай. Также нет трамвайного сообщения с Хаджибейским лиманом.

Однако, на данный час движение невозможно на перекрестке Одария и Известковой, на Хаджибейской дороге.

Практически нет проезда по Французскому бульвару (только по трамвайному полотну можно ехать), тяжелый проезд на Черноморского казачества, Атамана Головатого.

Подтоплены Николаевская дорога, Лиманная, Балтская дорога (7-я Пересыпская), Академика Вильямса, Среднефонтанская, Ланжероновская (между Гаванной и Екатерининской), Балковская.