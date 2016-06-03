В Париже уровень воды достиг рекордной отметки с 1982 года

10:13, 3 июня 2016
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Уровень воды в Сене поднялся до рекордного уровня с 1982 года, достигнув отметки 5,5 метров.

REUTERS
REUTERS

Об этом сообщает французское издание bfmtv.com.

Сообщается, что уровень воды в реке может достигнуть 6 метров и более, а скорость его повышения составляет 2-3 сантиметра в час.

Из-за наводнения в Париже приостановил работу Лувр

По словам синоптиков, пик наводнения ожидается в пятницу.

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