В Париже уровень воды достиг рекордной отметки с 1982 года

Уровень воды в Сене поднялся до рекордного уровня с 1982 года, достигнув отметки 5,5 метров.

REUTERS

Об этом сообщает французское издание bfmtv.com.

Сообщается, что уровень воды в реке может достигнуть 6 метров и более, а скорость его повышения составляет 2-3 сантиметра в час.

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По словам синоптиков, пик наводнения ожидается в пятницу.