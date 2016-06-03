В Одессе из-за ливня значительно изменены маршруты общественного транспорта
В Одессе из-за сильного ливня сегодня значительно изменены и сокращены маршруты общественного транспорта, ряд из них остановлено.
Как сообщили УНИАН в коммунальном предприятии "Одесгорэлектротранс", с 8.50 из-за сложных погодных условий и скопления большого количества воды на трамвайном пути в районе улиц Офицерской и Черноморского казачества, а также на 9-й станции Люстдорфской дороги трамваи маршрутов № 3, 27, 26 курсируют только до 2-й станции Люстдорфской дороги. Эти три маршруты сокращены более чем вдвое.
Трамвайные маршруты № 1 и 7 курсируют теперь только от Лузановки до остановки "Центролит" и от Лузановки до улицы Паустовского.
«В связи со сложными погодными условиями c раннего утра остановлено движение трамваев маршрутов № 15, 19 и 20, маршрут № 12 курсирует от остановки «Херсонский сквер» до остановки «Товарная», - сообщили в КП.
Кроме того, значительно изменен и сокращен маршрут троллейбуса № 10.
Серьезно затруднено движение маршрутных такси, которые не могут преодолеть затопленные участки на многих улицах. Часть водителей пытаются «прорваться» через межквартальные проезды.
Дождь начался в Одессе 2 июня, к вечеру он значительно усилился, а ночью перешел в ливень, и сейчас продолжается.
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