Киевлян сегодня ожидает теплая погода без осадков

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 3 июня, в столице будет облачно с проснениями и тепло.

В столице сегодня без осадков / УНИАН

Киевлян ожидает теплая летняя погода без осадков. Температура днем +21°, вечером +18°.

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Ветер восточный, до 3.2 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.