Погода в Украине 3 июня: преимущественно без осадков

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 3 июня, в большинстве областей ожидается малооблачная теплая погода, температура днем +16°...+23°. На западе и юге местами возможен дождь.

Украинцам обещают теплую летнюю погоду / galleryua.com, viktort

В столице сегодня облачно с прояснениями, +21°. Ветер восточный, до 3.2 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Во Львове сегодня будет пасмурно, днем +20°. Ветер восточный, до 3.6 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

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Одесситам обещают пасмурную погоду и дожди, температура днем +19°, ветер восточный, до 7.1 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

Погода в Украине 3 июня / УНИАН

В Харькове будет облачно с прояснениями, температура +21°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 3.5 м/с.

В Днепре сегодня пасмурно, но дождя не обещают. Температура +22°. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.3 м/с.

В Симферополе сегодня будет облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой. Температура днем +23°. Ветер северный, до 1.9 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

В Мариуполе небольшая облачность, температура +22°, ветер восточный, до 5.5 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Краматорске также облачно, днем +22°, ветер северо-восточный, до 2.9 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура +21°. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 2.6 м/с.

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