Погода в Украине 3 июня: преимущественно без осадков
Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 3 июня, в большинстве областей ожидается малооблачная теплая погода, температура днем +16°...+23°. На западе и юге местами возможен дождь.
В столице сегодня облачно с прояснениями, +21°. Ветер восточный, до 3.2 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Во Львове сегодня будет пасмурно, днем +20°. Ветер восточный, до 3.6 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, температура до +23°
Одесситам обещают пасмурную погоду и дожди, температура днем +19°, ветер восточный, до 7.1 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
В Харькове будет облачно с прояснениями, температура +21°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 3.5 м/с.
В Днепре сегодня пасмурно, но дождя не обещают. Температура +22°. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.3 м/с.
В Симферополе сегодня будет облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой. Температура днем +23°. Ветер северный, до 1.9 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
В Мариуполе небольшая облачность, температура +22°, ветер восточный, до 5.5 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
В Краматорске также облачно, днем +22°, ветер северо-восточный, до 2.9 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
В Северодонецке сегодня облачно с прояснениями, температура +21°. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 2.6 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°