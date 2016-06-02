Из-за наводнения в Париже приостановил работу Лувр

Парижский музей Лувр приостановил работу и будет закрыт для посещений в пятницу из-за подъема уровня воды в реке Сене.

REUTERS

Об этом говорится в письме корпоративной почты сотрудников музея, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.

«Нет никакой опасности для общественности или наших сотрудников, но мы сможем в случае необходимости спокойно убрать некоторые коллекции произведений искусства», — говорится в сообщении.

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Как известно, после нескольких дней проливных дождей французское правительство объявило оранжевый уровень опасности в центральной части Парижа. По данным агентства, уровень воды в Сене превысил отметку в пять метров. Рекордно высокого показателя в 8,6 м уровень воды в реке достигал во время наводнения в 1910 году.