Из-за наводнения в Париже приостановил работу Лувр
Парижский музей Лувр приостановил работу и будет закрыт для посещений в пятницу из-за подъема уровня воды в реке Сене.
Об этом говорится в письме корпоративной почты сотрудников музея, сообщает РБК со ссылкой на Reuters.
«Нет никакой опасности для общественности или наших сотрудников, но мы сможем в случае необходимости спокойно убрать некоторые коллекции произведений искусства», — говорится в сообщении.
На Шри-Ланке в результате наводнений и оползней погибли уже 58 человек (фоторепортаж)
Как известно, после нескольких дней проливных дождей французское правительство объявило оранжевый уровень опасности в центральной части Парижа. По данным агентства, уровень воды в Сене превысил отметку в пять метров. Рекордно высокого показателя в 8,6 м уровень воды в реке достигал во время наводнения в 1910 году.
Мощное наводнение во Франции
Читайте также
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+29°... +16°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+21°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+31°... +16°
-
Луцк+22°... +14°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+33°... +19°
-
Одесса+31°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+26°... +16°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+26°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+27°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°
Виргиния, США
+ 24 °
Облачно с прояснениями
Погода Стерлинг
Ощущается как: +24 °
Влажность: 62 %
Давление: 751 мм
Ветер: 4.3 м/с
Вероятность осадков: 2 %
Восход: 05:43
Закат 20:36
Видимость: 16 км
Фаза луны:
Лента новостей