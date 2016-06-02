Завтра в столице до +23°, дождей не прогнозируют

19:30, 2 июня 2016
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Завтра в столице ожидается облачная погода просненнями, температура до + 23°.

ZN.UA
Осадков в столице не ожидается / ZN.UA

Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 3 июня, в Киеве ожидается облачная погода с прояснениями.

Украинских водителей на дорогах ожидает облачная погода и до +22°

Температура ночью +13°, днем + 22°. Вечером похолодает до +18°.

Ветер восточный, 3.6 м/с, атмосферное давление 747 мм рт. ст.

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