Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, температура до +23°
Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 3 июня, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°... + 14°, днем +17°... + 23°. В Одессе и Симферополе прогнозируется ливень.
В столице завтра будет облачно с прояснениями, +13°... + 22°. Ветер восточный, до 3.6 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Во Львове 3 июня также облачно с прояснениями, ночью +11, днем +20°. Ветер восточный, до 3.8 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.
Украинских водителей на дорогах ожидает облачная погода и до +22°
Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду и дождь, температура ночью +13°, днем +20°, ветер восточный, до 7.8 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
В Харькове в пятницу также облачно, температура ночью +11°, днем +21°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 4 м/с.
В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +12°, днем +22°. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.2 м/с.
В Симферополе небольшая облачность и ливень. Температура ночью +14°, днем +22°. Ветер преимущественно восточный, до 3.9 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на завтра обещают малооблачную погоду, температура ночью +12°, днем +22°, ветер северо-восточный, до 5.2 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
В Краматорске будет пасмурно, ночью +11°, днем +21°, ветер северо-восточный, до 3 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями. Температура ночью +10°, днем +21°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 2.7 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°