Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, температура до +23°

Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 3 июня, в Украине ожидается облачная погода с прояснениями, ночью +9°... + 14°, днем +17°... + 23°. В Одессе и Симферополе прогнозируется ливень.

Завтра в Киеве будет облачно / oboi20.ru

В столице завтра будет облачно с прояснениями, +13°... + 22°. Ветер восточный, до 3.6 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Во Львове 3 июня также облачно с прояснениями, ночью +11, днем +20°. Ветер восточный, до 3.8 м/с. Атмосферное давление 735 мм рт. ст.

Читайте также Украинских водителей на дорогах ожидает облачная погода и до +22°

Одесситам на завтра обещают пасмурную погоду и дождь, температура ночью +13°, днем +20°, ветер восточный, до 7.8 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

В Харькове в пятницу также облачно, температура ночью +11°, днем +21°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 4 м/с.

В Днепре завтра облачно с прояснениями. Температура ночью +12°, днем +22°. Атмосферное давление 747 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.2 м/с.

В Симферополе небольшая облачность и ливень. Температура ночью +14°, днем +22°. Ветер преимущественно восточный, до 3.9 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на завтра обещают малооблачную погоду, температура ночью +12°, днем +22°, ветер северо-восточный, до 5.2 м/с. Атмосферное давление 758 мм рт. ст.

В Краматорске будет пасмурно, ночью +11°, днем +21°, ветер северо-восточный, до 3 м/с. Атмосферное давление 752 мм рт. ст.

В Северодонецке завтра будет облачно с прояснениями. Температура ночью +10°, днем +21°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 2.7 м/с.

Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.