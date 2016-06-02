Украинских водителей на дорогах ожидает облачная погода и до +22°

Сегодня и завтра украинских водителей на дорогах ожидает облачная погода, местами возможны дожди.

В Украине стало немного прохладнее / autonews.autoua.net

Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает облачная погода. Температура дороги +20°...+22°. В Полтаве возможен дождь. Завтра путешествующих по этому маршруту будет также ждать облачная погода, температура +20°...+21°. В Харькове ожидается дождь.

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На трассе Киев - Львов также облачно. Температура +21... +22, ближе к Львову водителя в дороге может застать дождь. Завтра по этому маршруту ожидаются похожие погодные условия, температура +20...+22.

По маршруту Киев - Одесса сегодня местами возможен кратковременный дождь. Температура +21°...+22°. Завтра похолодает до +19°...+22°.

На Мариупольском направлении также будет облачно с прояснениями. Там сегодня всю дорогу возможны дожди и +21°...+24°. Завтра по этому маршруту ожидается похожая погода.

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