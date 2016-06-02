Украинских водителей на дорогах ожидает облачная погода и до +22°
Сегодня и завтра украинских водителей на дорогах ожидает облачная погода, местами возможны дожди.
Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает облачная погода. Температура дороги +20°...+22°. В Полтаве возможен дождь. Завтра путешествующих по этому маршруту будет также ждать облачная погода, температура +20°...+21°. В Харькове ожидается дождь.
В большинстве украинских областей сегодня облачно, местами пройдут дожди
На трассе Киев - Львов также облачно. Температура +21... +22, ближе к Львову водителя в дороге может застать дождь. Завтра по этому маршруту ожидаются похожие погодные условия, температура +20...+22.
По маршруту Киев - Одесса сегодня местами возможен кратковременный дождь. Температура +21°...+22°. Завтра похолодает до +19°...+22°.
На Мариупольском направлении также будет облачно с прояснениями. Там сегодня всю дорогу возможны дожди и +21°...+24°. Завтра по этому маршруту ожидается похожая погода.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°