Украинских водителей на дорогах ожидает облачная погода и до +22°

14:34, 2 июня 2016
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Сегодня и завтра украинских водителей на дорогах ожидает облачная погода, местами возможны дожди.

autonews.autoua.net
В Украине стало немного прохладнее / autonews.autoua.net

Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает облачная погода. Температура дороги +20°...+22°. В Полтаве возможен дождь. Завтра путешествующих по этому маршруту будет также ждать облачная погода, температура +20°...+21°. В Харькове ожидается дождь.

В большинстве украинских областей сегодня облачно, местами пройдут дожди

На трассе Киев - Львов также облачно. Температура +21... +22, ближе к Львову водителя в дороге может застать дождь. Завтра по этому маршруту ожидаются похожие погодные условия, температура +20...+22.

По маршруту Киев - Одесса сегодня местами возможен кратковременный дождь. Температура +21°...+22°. Завтра похолодает до +19°...+22°.

На Мариупольском направлении также будет облачно с прояснениями. Там сегодня всю дорогу возможны дожди и +21°...+24°. Завтра по этому маршруту ожидается похожая погода.

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