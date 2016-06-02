Во Франции проводится эвакуация из-за наводнений

Более 5,5 тыс. человек были эвакуированы во Франции из-за наводнений, вызванных разливом рек и ливнями.

REUTERS

Об этом сообщили во французском министерстве внутренних дел.

"В стране из-за наводнений эвакуировано более 5,5 тыс. человек. В операциях участвует 885 работников различных служб. Пожарно-спасательные отряды сделали 10 537 выездов в период с минувшего воскресенья", - отметили в МВД.

Читайте также Река Сена подтопила Париж (фото)

В настоящее время сложная ситуация в нескольких департаментах к западу, востоку и юго-востоку от Парижа сохраняется. В ряде городов уровень воды на улицах достигает полутора, и даже двух метров. В ближайшее время ожидается новая волна дождей, пишет ТАСС.

Ожидается, что дожди во всей северной и части центральной части Франции возобновятся в четверг. Улучшение погоды возможно только в субботу.