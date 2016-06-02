Во Франции проводится эвакуация из-за наводнений
Более 5,5 тыс. человек были эвакуированы во Франции из-за наводнений, вызванных разливом рек и ливнями.
Об этом сообщили во французском министерстве внутренних дел.
"В стране из-за наводнений эвакуировано более 5,5 тыс. человек. В операциях участвует 885 работников различных служб. Пожарно-спасательные отряды сделали 10 537 выездов в период с минувшего воскресенья", - отметили в МВД.
Река Сена подтопила Париж (фото)
В настоящее время сложная ситуация в нескольких департаментах к западу, востоку и юго-востоку от Парижа сохраняется. В ряде городов уровень воды на улицах достигает полутора, и даже двух метров. В ближайшее время ожидается новая волна дождей, пишет ТАСС.
Ожидается, что дожди во всей северной и части центральной части Франции возобновятся в четверг. Улучшение погоды возможно только в субботу.
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