В Крыму объявили штормовое предупреждение

В Крыму объявлено штормовое предупреждение, которое будет сохранятся до 3 июня включительно.

В Крыму ожидают шторма / yaltalife.org

Об этом сообщили в оккупационном министерстве чрезвычайных ситуаций.

«Днем 2 июня и сутки 3 июня в Крыму ожидаются очень сильные дожди, грозы, град, шквал 18-23 м/с», — говорится в сообщении.

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Жителям рекомендуют держаться подальше от рекламных щитов, вывесок, дорожных знаков, линий электропередач, по возможности оставаться в квартире или на работе, в случае стремительного пребывания воды покинуть транспортное средство и пройти на возвышенный участок местности или в ближайшее здание.