В нескольких районах ФРГ из-за наводнений объявлен режим тревоги, есть погибшие (фото)

Режим тревоги из-за наводнений, вызванных проливными дождями, объявлен в районе Везель (земля Северный Рейн - Вестфалия) на западе Германии.

Как сообщили местные власти, уровень воды в реке Иссель в городе Хамминкельн повысился на 1,5 метра, передает ТАСС.

Существует угроза прорыва местной дамбы. В настоящее время спасатели и волонтеры укрепляют ее мешками с песком. В районе создан кризисный штаб.

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Между тем, в Баварии из-за наводнений погибли не менее 5 человек, еще несколько пропали без вести. В нескольких районах накануне был также объявлен режим тревоги. Немецкая метеослужба предупреждает, что в четверг в регионе снова ожидаются проливные дожди.