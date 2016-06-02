Река Сена подтопила Париж (фото)

В Париже из-за наводнения река Сена вышла из берегов, и синоптики прогнозируют, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать.

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Уровень воды в реке поднялся до отметки 4,37 метра, вынудив власти закрыть часть берегов. Во время наводнения 2010 года уровень воды поднялся до 3,92 метров, сообщает Европейская правда по инфомации Le Figaro.

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По прогнозам, пик паводка может прийтись на уик-энд и уровень воды в Сене достигнет между 5,10 и 5,70 метров. Городская власть отмечает, ситуация "не вызывает значительного вреда, но требует особого наблюдения".

Жители города заметили, что вода уже дошла до ног зуава на Мосту Альма, знаменитой статуи, которая служит в качестве ориентира для парижан.

Во время исторического наводнения 1910 года, которая служит в качестве эталона более ста лет, уровень воды добрался плеч статуи (8,62 метра).