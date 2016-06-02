Река Сена подтопила Париж (фото)
В Париже из-за наводнения река Сена вышла из берегов, и синоптики прогнозируют, что вода в ближайшие дни продолжит прибывать.
Уровень воды в реке поднялся до отметки 4,37 метра, вынудив власти закрыть часть берегов. Во время наводнения 2010 года уровень воды поднялся до 3,92 метров, сообщает Европейская правда по инфомации Le Figaro.
Во Франции из-за непогоды подтопило несколько населенных пунктов (фото)
По прогнозам, пик паводка может прийтись на уик-энд и уровень воды в Сене достигнет между 5,10 и 5,70 метров. Городская власть отмечает, ситуация "не вызывает значительного вреда, но требует особого наблюдения".
Жители города заметили, что вода уже дошла до ног зуава на Мосту Альма, знаменитой статуи, которая служит в качестве ориентира для парижан.
Во время исторического наводнения 1910 года, которая служит в качестве эталона более ста лет, уровень воды добрался плеч статуи (8,62 метра).
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