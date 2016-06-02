Киевлян сегодня ожидает ясная и безоблачная погода

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 2 июня, в украинской столице ожидается ясная погода.

В столице сегодня ясно / lifekiev.com

Ближе к вечеру в небе появятся облака. Температура днем +21°, вечером +17°.

Читайте также В большинстве украинских областей сегодня облачно, местами пройдут дожди

Ветер восточный, до 4.9 м/с., атмосферное давление 749 мм рт. ст.

Осадков не ожидается.