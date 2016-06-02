Киевлян сегодня ожидает ясная и безоблачная погода

08:38, 2 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 2 июня, в украинской столице ожидается ясная погода.

В столице сегодня ясно / lifekiev.com

Ближе к вечеру в небе появятся облака. Температура днем +21°, вечером +17°.

В большинстве украинских областей сегодня облачно, местами пройдут дожди

Ветер восточный, до 4.9 м/с., атмосферное давление 749 мм рт. ст. 

Осадков не ожидается.

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Погода Стерлинг
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4.3 м/с
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