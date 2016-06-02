В большинстве украинских областей сегодня облачно, местами пройдут дожди

08:09, 2 июня 2016
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Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 2 июня, в большинстве областей ожидается облачная погода, температура днем +17°...+24°.

galleryua.com, berlum
Жара в Украине немного спала / galleryua.com, berlum

В столице сегодня ясно и безоблачно, +21°. Ветер восточный, до 4.9 м/с., атмосферное давление 749 мм рт. ст.

Во Львове ожидается небольшая облачность, возможен ливень, +17°. Ветер восточный, до 5 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.

Погода в Украине 2 июня
Погода в Украине 2 июня

Одесситам обещают пасмурную погоду, температура  днем +21°, ветер восточный, до 5.6 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

В Харькове в четверг будет облачно с прояснениями, температура +19°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер переменный, до 2.5 м/с.

В Днепре сегодня пасмурно, но дождя не обещают. Температура  +20°.  Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.8 м/с.

В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой. Температура днем +24°. Ветер северо-восточный, до 3.3 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст. 

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В Мариуполе облачно с прояснениями, температура +19°, ветер северо-восточный, до 5.6 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст. 

В Краматорске также облачно, днем +20°, ветер северо-восточный, до 3.8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. 

В Северодонецке небольшая облачность, температура +20°. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.8 м/с.

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