В большинстве украинских областей сегодня облачно, местами пройдут дожди
Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 2 июня, в большинстве областей ожидается облачная погода, температура днем +17°...+24°.
В столице сегодня ясно и безоблачно, +21°. Ветер восточный, до 4.9 м/с., атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Во Львове ожидается небольшая облачность, возможен ливень, +17°. Ветер восточный, до 5 м/с. Атмосферное давление 736 мм рт. ст.
Одесситам обещают пасмурную погоду, температура днем +21°, ветер восточный, до 5.6 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
В Харькове в четверг будет облачно с прояснениями, температура +19°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст., ветер переменный, до 2.5 м/с.
В Днепре сегодня пасмурно, но дождя не обещают. Температура +20°. Атмосферное давление 748 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.8 м/с.
В Симферополе в четверг будет облачно с прояснениями, возможен дождь с грозой. Температура днем +24°. Ветер северо-восточный, до 3.3 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
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В Мариуполе облачно с прояснениями, температура +19°, ветер северо-восточный, до 5.6 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
В Краматорске также облачно, днем +20°, ветер северо-восточный, до 3.8 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
В Северодонецке небольшая облачность, температура +20°. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.8 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°