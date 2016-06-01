Завтра жара в Украине спадет, местами ожидаются дожди

Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 2 июня, в Украине ожидается преимущественно облачная погода, ночью +9°... + 16°, днем +18°... + 24°.

Завтра в Украине ожидается облачная погода / lifekiev.com

В столице завтра будет ясно и безоблачно, +13°... + 22°. Ветер восточный, до 4.8 м/с., атмосферное давление 749 мм рт. ст.

Во Львове 2 июня пасмурно и дождь, ночью +14, днем +18°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.8 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

Одесситам обещают облачную погоду с прояснениями, температура ночью +16°, днем +23°, ветер восточный, до 5.3 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.

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В Харькове в четверг также облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +19°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 3.8 м/с.

В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +12°, днем +22°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.7 м/с.

В Симферополе в четверг ожидается небольшая облачность и возможен дождь. Температура ночью +16°, днем +24°. Ветер преимущественно восточный, до 2.9 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на завтра обещают облачную погоду с прояснениями, температура ночью +16°, днем +21°, ветер северо-восточный, до 5.2 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.

В Краматорске будет пасмурно, ночью +15°, днем +21°, ветер северо-восточный, до 3.9 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.

В Северодонецке завтра будет пасмурно. Температура ночью +15°, днем +20°. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 3.9 м/с.

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