Завтра жара в Украине спадет, местами ожидаются дожди
Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 2 июня, в Украине ожидается преимущественно облачная погода, ночью +9°... + 16°, днем +18°... + 24°.
В столице завтра будет ясно и безоблачно, +13°... + 22°. Ветер восточный, до 4.8 м/с., атмосферное давление 749 мм рт. ст.
Во Львове 2 июня пасмурно и дождь, ночью +14, днем +18°. Ветер восточный и юго-восточный, до 4.8 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Одесситам обещают облачную погоду с прояснениями, температура ночью +16°, днем +23°, ветер восточный, до 5.3 м/с. Атмосферное давление 756 мм рт. ст.
В первый день лета в Украине немного похолодает
В Харькове в четверг также облачно с прояснениями, температура ночью +11°, днем +19°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 3.8 м/с.
В Днепре завтра небольшая облачность. Температура ночью +12°, днем +22°. Атмосферное давление 749 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.7 м/с.
В Симферополе в четверг ожидается небольшая облачность и возможен дождь. Температура ночью +16°, днем +24°. Ветер преимущественно восточный, до 2.9 м/с. Атмосферное давление 738 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на завтра обещают облачную погоду с прояснениями, температура ночью +16°, днем +21°, ветер северо-восточный, до 5.2 м/с. Атмосферное давление 759 мм рт. ст.
В Краматорске будет пасмурно, ночью +15°, днем +21°, ветер северо-восточный, до 3.9 м/с. Атмосферное давление 753 мм рт. ст.
В Северодонецке завтра будет пасмурно. Температура ночью +15°, днем +20°. Атмосферное давление 755 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 3.9 м/с.
Подробный прогноз погоды в вашем городе узнавайте через сервис УНИАН Погода.
Погода в Украине
-
Винница+27°... +16°
-
Днепр+30°... +19°
-
Донецк+32°... +16°
-
Житомир+29°... +16°
-
Запорожье+31°... +19°
-
Ивано-Франковск+21°... +14°
-
Киев+29°... +18°
-
Кировоград+27°... +17°
-
Луганск+31°... +16°
-
Луцк+22°... +14°
-
Львов+20°... +13°
-
Николаев+33°... +19°
-
Одесса+31°... +16°
-
Полтава+27°... +17°
-
Ровно+25°... +15°
-
Симферополь+32°... +15°
-
Сумы+26°... +16°
-
Тернополь+24°... +16°
-
Харьков+26°... +17°
-
Херсон+32°... +18°
-
Хмельницкий+27°... +16°
-
Черкассы+27°... +17°
-
Чернигов+27°... +17°
-
Черновцы+24°... +16°