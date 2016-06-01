На основных трассах Украины ожидается облачная погода, местами осадки

14:10, 1 июня 2016
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Украинских водителей сегодня и завтра в дороге будет сопровождать облачная погода с прояснениями, местами дожди. В четверг немного похолодает.

obozrevatel.com
Завтра в Украине немного похолодает / obozrevatel.com

Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает облачная погода, возможны дожди. Температура на протяжении дороги +23°...+24°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет также ожидать дождливая погода, походает до +20°...+22°. В Полтаве возможен ливень.

С 1 июня на трассах движение грузовиков днем будет запрещено

На трассе Киев - Львов сегодня возможны осадки, температура +23°...+24°. Завтра похолодает до +21°...+22°, в самом Львове ожидается дождь.

По маршруту Киев - Одесса сегодня также возможны дожди,  Температура  +23°...+24°. Завтра похолодает до +20°...+21° и по всему маршруту обещают облачную погоду.

Похожие погодные условия и на маршруте Киев - Мариуполь. Там сегодня всю дорогу возможны небольшие дожди и +24°...+25°. Завтра похолодает до +21°...+22°.

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