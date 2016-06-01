На основных трассах Украины ожидается облачная погода, местами осадки
Украинских водителей сегодня и завтра в дороге будет сопровождать облачная погода с прояснениями, местами дожди. В четверг немного похолодает.
Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает облачная погода, возможны дожди. Температура на протяжении дороги +23°...+24°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет также ожидать дождливая погода, походает до +20°...+22°. В Полтаве возможен ливень.
С 1 июня на трассах движение грузовиков днем будет запрещено
На трассе Киев - Львов сегодня возможны осадки, температура +23°...+24°. Завтра похолодает до +21°...+22°, в самом Львове ожидается дождь.
По маршруту Киев - Одесса сегодня также возможны дожди, Температура +23°...+24°. Завтра похолодает до +20°...+21° и по всему маршруту обещают облачную погоду.
Похожие погодные условия и на маршруте Киев - Мариуполь. Там сегодня всю дорогу возможны небольшие дожди и +24°...+25°. Завтра похолодает до +21°...+22°.
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Погода в Украине
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Винница+27°... +16°
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Днепр+30°... +19°
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Донецк+32°... +16°
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Житомир+29°... +16°
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Запорожье+31°... +19°
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Ивано-Франковск+21°... +14°
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Киев+29°... +18°
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Кировоград+27°... +17°
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Луганск+31°... +16°
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Луцк+22°... +14°
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Львов+20°... +13°
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Николаев+33°... +19°
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Одесса+31°... +16°
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Полтава+27°... +17°
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Ровно+25°... +15°
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Симферополь+32°... +15°
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Сумы+26°... +16°
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Тернополь+24°... +16°
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Харьков+26°... +17°
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Херсон+32°... +18°
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Хмельницкий+27°... +16°
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Черкассы+27°... +17°
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Чернигов+27°... +17°
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Черновцы+24°... +16°