На основных трассах Украины ожидается облачная погода, местами осадки

Украинских водителей сегодня и завтра в дороге будет сопровождать облачная погода с прояснениями, местами дожди. В четверг немного похолодает.

Завтра в Украине немного похолодает / obozrevatel.com

Сегодня на трассе Киев - Харьков водителей ожидает облачная погода, возможны дожди. Температура на протяжении дороги +23°...+24°. Завтра путешествующих по этому маршруту будет также ожидать дождливая погода, походает до +20°...+22°. В Полтаве возможен ливень.

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На трассе Киев - Львов сегодня возможны осадки, температура +23°...+24°. Завтра похолодает до +21°...+22°, в самом Львове ожидается дождь.

По маршруту Киев - Одесса сегодня также возможны дожди, Температура +23°...+24°. Завтра похолодает до +20°...+21° и по всему маршруту обещают облачную погоду.

Похожие погодные условия и на маршруте Киев - Мариуполь. Там сегодня всю дорогу возможны небольшие дожди и +24°...+25°. Завтра похолодает до +21°...+22°.

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