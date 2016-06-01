Обама посоветовал американцам установить на телефоны приложение, предупреждающее об ураганах
Президент США Барак Обама во вторник заявил, что общественности нужно готовиться к сезону ураганов, который начнется с 1 июня.
Он рекомендовал проверять возможность стихийных бедствий через сервис Ready.gov и мобильное приложение FEMA, чтобы получать предупреждения об урагане.
Об этом он заявил во время встречи с руководством Федерального агентства по управлению в чрезвычайных ситуациях, передает The Hill.
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"Мы были немного бездеятельны по отношению к числу людей, реагирующих на приказ об эвакуации", сказал он. "Мы должны быть уверены, что несмотря на то, что трудно предотвратить повреждение имущества, мы делаем все возможное, чтобы предотвратить человеческие потери".
Национальное управление океанических и атмосферных исследований прогнозирует, что сезон ураганов в Атлантике в этом году будет в границах нормы. Годовой прогноз ураганов, который был выпущен на прошлой неделе, предполагает с вероятностю 70 процентов, что сезон 2016 принесет от 10 до 16 штормов и от четырех до восьми ураганов.
Обама сказал, что американцы должны подготовиться к возможности того, что один из этих штормов может приблизиться к берегу.
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