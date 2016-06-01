Во Франции из-за непогоды подтопило несколько населенных пунктов (фото)

Из-за экстремального подъема уровня воды в реках, вызванный сильными ливнями, ряд населенных пунктов во Франции в среду утром были подтоплены.

Так, самый высокий – красный – уровень угрозы наводнений хранится в департаменте Луара и Сена и Марна. Еще четыре региона имеют высокий, оранжевый, уровень угрозы, сообщает Европейская правда по информации издания l'express.

Ливни уже вызвали значительные разрушения и многочисленные эвакуации на большой части северо-востока страны. Пострадавших или погибших в результате непогоды нет.

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В муниципалитете Сент-Арну-ан-Ивлин подтоплено трассу, ведущую к Орлеану – на ней застряли более 600 транспортных средств.

Сообщается, что в департаменте Луара течение последних 72 часов выпало количество осадков, эквивалентная 20 дням дождей.

В бассейне реки Луан (приток Сены) уровень воды высокий с 1910 года.

Повысился уровень воды и в Сене. В частности, по состоянию на 17.00 31 мая уровень воды превысил обычный на 3,82 м. Ожидается, что уровень поднимется до 4,3 метров. Уже подтоплена часть набережной между Эйфелевой башней и зданием МИД.

Подтопления уже вызвали проблемы в движении столичного транспорта. В то же время пиковых значений Сена достигнет, как ожидается, в пятницу ночью.

Рекордным для Парижа является уровень 1910 года, когда Сена поднялась на 8,5 метра.