Под Тюменью в первый день лета выпал снег

По сообщениям пользователей соцсетей из северных округов Тюменской области – Ямала и Югры, сразу в нескольких городах - в Сургуте, Новом Уренгое и Ноябрьске выпал снег.

В России сегодня выпал снег / yablor.ru

Жителям ХМАО и ЯНАО вновь пришлось надеть на себя зимние вещи. Ещё вчера в Сургуте бушевал ливень и сыпал град, а уже в 5 часов утра сегодня пошел снег, пишет Мегатюмень.

По прогнозам синоптиков, снег в Ноябрьске будет идти и в ночь на четверг. Примерно такая же погода сохранится и в городах ХМАО.

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Ситуация изменится лишь в пятницу, когда заметно потеплеет.