Под Тюменью в первый день лета выпал снег

12:09, 1 июня 2016
944

По сообщениям пользователей соцсетей из северных округов Тюменской области – Ямала и Югры, сразу в нескольких городах - в Сургуте, Новом Уренгое и Ноябрьске выпал снег.

yablor.ru
В России сегодня выпал снег / yablor.ru

Жителям ХМАО и ЯНАО вновь пришлось надеть на себя зимние вещи. Ещё вчера в Сургуте бушевал ливень и сыпал град, а уже в 5 часов утра сегодня пошел снег, пишет Мегатюмень.

По прогнозам синоптиков, снег в Ноябрьске будет идти и в ночь на четверг. Примерно такая же погода сохранится и в городах ХМАО.

Последствия непогоды: в Украине обесточены более 40 населенных пунктов

Ситуация изменится лишь в пятницу, когда заметно потеплеет.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украину идет настоящая жара (карта) В Украину идет настоящая жара (карта)
В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео) В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео)
Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз) Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах
Погода на неделю: в Украине без осадков, на выходных установится 30-градусная жара (карта) Погода на неделю: в Украине без осадков, на выходных установится 30-градусная жара (карта)
В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)
Опасные праздники: синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти по всей Украине Опасные праздники: синоптики предупреждают о высоком уровне пожарной опасности почти по всей Украине

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
54 %
766 мм
3.3 м/с
2 %
Лента новостей