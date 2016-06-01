В Париже из-за дождей вода в Сене поднялась на 4 метра

Сильные ливни последних дней привели к повышению уровня воды в Сене в границах Парижа на 4,15 метра выше ординара.

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Ожидается, что уже в ближайшие часы будет прекращено движение барж и прогулочных кораблей по парижской части реки. Это должно быть сделано, когда вода подойдет к отметке в 4,3 метра, передает ТАСС по информации метеослужбы города.

В настоящее время парижане могут видеть, что вода залила сапоги зуава - скульптура этого воина колониальных войск установлена у одной из опор моста Альма и по сложившейся традиции служит указателем опасного подъема воды в реке.

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Уже затоплена на правом берегу набережная Помпиду, играющая важную роль в автомобильном движении города. Затоплена и нижняя часть набережной Орсе, расположенной между МИД и Эйфелевой башней.

Ожидается, что уже к вечеру среды вода в Сене дойдет до отметки в 5 метров, а к ночи превысит ее. Рекордным для Парижа является уровень наводнения 1910 года, когда вода поднялась на 8,5 метра, затопив четверть территории столицы. Тогда наводнение продолжалось более месяца.

В настоящий момент дожди в Париже и окружающих его районах прекратились, но это мало повлияло на ситуацию. Как сообщила префектура департамента Сена и Марна, у них вода во всех притоках Сены продолжает прибывать. Стабильный уровень отмечен только в департаменте Луара (юго-западнее Парижа), где в минувший вторник были затоплены улицы ряда городов, а также более 100 км автострады А-10.

На ней до сих под залиты водой несколько сотен автомобилей - на ряде участков она поднимается до крыши машин. Многих пассажиров пришлось эвакуировать на армейских грузовиках и амфибиях. По мнению специалистов, большой участок этой автострады будет теперь закрыт как минимум на пять-шесть дней.

Ожидается, что дожди во всей северной и части центральной части Франции возобновятся в четверг. Улучшение погоды возможно только в субботу.