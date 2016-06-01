В Техасе затопило целый город

09:45, 1 июня 2016
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Американский город Симонтон в штате Техас полностью эвакуировали из-за наводнения и мощного ливня.

REUTERS
REUTERS

Об этом говорится в сюжете ТСН.Ранок. Сейчас три тысячи человек переехали в приюты, в то время как в городе под воду ушли все дороги.

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Здания затоплены до первых этажей, а оставленные животные спасаются в домах. В частности, табун лошадей пришел искать убежища в частной гостиной.

Наводнение в регионе назвали худшим за сто лет. Вода в реках поднялась на два метра, а жертвами стихии в течение недели стали шесть человек, которые утонули в собственных автомобилях.

В середине мая сообщалось, что в техасском городе Корпус-Кристи полиции пришлось перекрыть несколько магистралей, ведь вода стояла по пояс. Национальная служба погоды объявила чрезвычайное положение.

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