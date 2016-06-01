Сегодня в Киеве будет облачно, но без дождя

08:46, 1 июня 2016
1071

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 1 июня, в Киеве ожидается небольшая облачность. 

lifekiev.com
Синоптики прогнозируют облачную погоду в Киеве / lifekiev.com

Температура днем до +23°, к вечеру похолодает до +18°. Вероятность осадков 26%.

Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Завтра в Киеве будет облачно, но дождя не обещают

Сегодня солнце в Киеве взошло в 4:51, зайдет в 21:00.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Читайте также
В Украину идет настоящая жара (карта) В Украину идет настоящая жара (карта)
В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео) В последний день апреля Францию засыпало снегом (фото, видео)
Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз) Погода на 1 мая: в Украине будет жарко и солнечно (видеопрогноз)
Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах Укргидрометцентр предупреждает о повышении уровней воды на водоемах
Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине Синоптики предупреждают о пожарной опасности в Украине
В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта) В Украине сегодня без осадков, температура до +28° (карта)
Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины Синоптики предупреждают о повышении уровней воды на реках Украины

Погода в Украине

Виргиния, США
+ 27 °
Ясно и безоблачно
Погода Стерлинг
54 %
766 мм
3.3 м/с
2 %
Лента новостей