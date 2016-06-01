Сегодня в Киеве будет облачно, но без дождя

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 1 июня, в Киеве ожидается небольшая облачность.

Синоптики прогнозируют облачную погоду в Киеве / lifekiev.com

Температура днем до +23°, к вечеру похолодает до +18°. Вероятность осадков 26%.

Ветер восточный и северо-восточный, до 4.9 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

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Сегодня солнце в Киеве взошло в 4:51, зайдет в 21:00.