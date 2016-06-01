В первый день лета в Украине немного похолодает
Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 1 июня, в Украине станет немного прохладнее. В центральной и восточной частях страны ожидается небольшая облачность, на юге и западе облачно с прояснениями, местами дожди и грозы.
В столице в первый день лета ожидается небольшая облачность, + 23°. Ветер северо-восточный, до 4.9 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.
Во Львове будет облачно с прояснениями, +26°. Ветер западный и юго-западный, до 3.1 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Одесситам обещают дождь с грозой, температура днем +27°, ветер переменный, до 2 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
В первый день лета в большинстве украинских областей ожидаются дожди и грозы
В Харькове в среду будет облачно, температура ночью +19°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 5.6 м/с.
В Днепре сегодня небольшая облачность. Температура +24°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 6.3 м/с.
В Симферополе в среду ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура +24°. Ветер западный и юго-западный, до 2.7 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Жителям Мариуполя на сегодня обещают ливень, температура +23°, ветер северо-восточный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
В первый день лета в большинстве украинских областей ожидаются дожди и грозы
В Краматорске сегодня пасмурно, днем +20°, ветер северо-восточный, до 5.1 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.
В Северодонецке небо также будет затянуто тучами, температура +20°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 5.3 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +10°
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Донецк+27°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+28°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+28°... +10°
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Луганск+27°... +8°
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Луцк+28°... +11°
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Львов+26°... +9°
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Николаев+28°... +8°
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Одесса+25°... +8°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+28°... +12°
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Симферополь+27°... +10°
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Сумы+26°... +10°
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Тернополь+27°... +11°
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Харьков+27°... +9°
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Херсон+28°... +9°
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Хмельницкий+26°... +12°
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Черкассы+27°... +10°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+28°... +11°