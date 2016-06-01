В первый день лета в Украине немного похолодает

Согласно данным УНИАН Погода, сегодня, 1 июня, в Украине станет немного прохладнее. В центральной и восточной частях страны ожидается небольшая облачность, на юге и западе облачно с прояснениями, местами дожди и грозы.

В Украине сегодня будет облачно / pixabay.com

В столице в первый день лета ожидается небольшая облачность, + 23°. Ветер северо-восточный, до 4.9 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

Во Львове будет облачно с прояснениями, +26°. Ветер западный и юго-западный, до 3.1 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

Одесситам обещают дождь с грозой, температура днем +27°, ветер переменный, до 2 м/с. Атмосферное давление 755 мм рт. ст.

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В Харькове в среду будет облачно, температура ночью +19°. Атмосферное давление 751 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 5.6 м/с.

Погода в Украине 1 июня / УНИАН

В Днепре сегодня небольшая облачность. Температура +24°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 6.3 м/с.

В Симферополе в среду ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура +24°. Ветер западный и юго-западный, до 2.7 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

Жителям Мариуполя на сегодня обещают ливень, температура +23°, ветер северо-восточный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

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В Краматорске сегодня пасмурно, днем +20°, ветер северо-восточный, до 5.1 м/с. Атмосферное давление 751 мм рт. ст.

В Северодонецке небо также будет затянуто тучами, температура +20°. Атмосферное давление 753 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 5.3 м/с.

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