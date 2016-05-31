Завтра в Киеве будет облачно, но дождя не обещают

В первый день лета в украинской столице будет облачно и относительно прохладно.

Синоптики обещают киевлянам облачную погоду / facebook.com/День-вишиванки

Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 1 июня, в Киеве ожидается пасмурная погода, осадков не ожидается.

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Температура +13°... +21°. Ветер северо-восточный, до 5.7 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.