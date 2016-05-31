В первый день лета в большинстве украинских областей ожидаются дожди и грозы

Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 1 июня, в Украине ожидаются дожди и грозы. Температура до +27°.

В Украине завтра ожидаются дожди / УНИАН

В столице в первый день лета будет пасмурно, +13°... + 21°. Ветер северо-восточный, до 5.7 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.

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Во Львове будет облачно с прояснениями, ночью +14, днем +26°. Ветер юго-западный, до 2.7 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

Одесситам обещают дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +27°, ветер преимущественно западный, до 3.5 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.

Погода в Украине 1 июня / УНИАН

В Харькове в среду ожидается сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +20°. Атмосферное давление 750 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 6.7 м/с.

В Днепре завтра возможен ливень, погода будет облачной с прояснениями. Температура ночью +15°, днем +24°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.9 м/с.

В Симферополе в среду ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +14°, днем +25°. Ветер западный, до 2.1 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.

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Жителям Мариуполя на завтра обещают грозу, температура ночью +15°, днем +21°, ветер преимущественно северный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.

В Краматорске небольшая облачность и ливень, ночью +14°, днем +22°, ветер северо-восточный, до 5.6 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.

В Северодонецке завтра будет пасмурно и пройдет ливень. Температура ночью +16°, днем +21°. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.

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