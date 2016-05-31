В первый день лета в большинстве украинских областей ожидаются дожди и грозы
Согласно данным УНИАН Погода, завтра, 1 июня, в Украине ожидаются дожди и грозы. Температура до +27°.
В столице в первый день лета будет пасмурно, +13°... + 21°. Ветер северо-восточный, до 5.7 м/с., атмосферное давление 747 мм рт. ст.
На ключевых украинских трассах ожидаются осадки
Во Львове будет облачно с прояснениями, ночью +14, днем +26°. Ветер юго-западный, до 2.7 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
Одесситам обещают дождь с грозой, температура ночью +17°, днем +27°, ветер преимущественно западный, до 3.5 м/с. Атмосферное давление 754 мм рт. ст.
В Харькове в среду ожидается сплошная облачность, температура ночью +14°, днем +20°. Атмосферное давление 750 мм рт. ст., ветер северо-восточный, до 6.7 м/с.
В Днепре завтра возможен ливень, погода будет облачной с прояснениями. Температура ночью +15°, днем +24°. Атмосферное давление 746 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 4.9 м/с.
В Симферополе в среду ожидается небольшая облачность, возможен дождь с грозой. Температура ночью +14°, днем +25°. Ветер западный, до 2.1 м/с. Атмосферное давление 737 мм рт. ст.
До конца недели в Украине будут идти дожди
Жителям Мариуполя на завтра обещают грозу, температура ночью +15°, днем +21°, ветер преимущественно северный, до 3.4 м/с. Атмосферное давление 757 мм рт. ст.
В Краматорске небольшая облачность и ливень, ночью +14°, днем +22°, ветер северо-восточный, до 5.6 м/с. Атмосферное давление 750 мм рт. ст.
В Северодонецке завтра будет пасмурно и пройдет ливень. Температура ночью +16°, днем +21°. Атмосферное давление 752 мм рт. ст. Ветер северо-восточный, до 5.2 м/с.
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Погода в Украине
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Винница+26°... +12°
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Днепр+27°... +10°
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Донецк+27°... +9°
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Житомир+27°... +13°
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Запорожье+28°... +11°
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Ивано-Франковск+28°... +9°
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Киев+27°... +13°
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Кировоград+28°... +10°
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Луганск+27°... +8°
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Луцк+28°... +11°
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Львов+26°... +9°
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Николаев+28°... +8°
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Одесса+25°... +8°
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Полтава+27°... +12°
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Ровно+28°... +12°
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Симферополь+27°... +10°
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Сумы+26°... +10°
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Тернополь+27°... +11°
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Харьков+27°... +9°
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Херсон+28°... +9°
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Хмельницкий+26°... +12°
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Черкассы+27°... +10°
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Чернигов+27°... +12°
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Черновцы+28°... +11°